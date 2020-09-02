UFC 253 пройдет на «Бойцовском острове»

Как сообщает Sherdog, в UFC приняли решение провести турнир под номером 253 на «Бойцовском острове».

Напомним, главным событием вечера станет бой чемпиона в среднем весе Исраэля Адесаньи и бразильца Пауло Косты.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от UFC Russia (@ufcrussia) 15 Авг 2020 в 7:51 PDT

В со-главном поединке сразятся американец Доминик Рейес и поляк Ян Блахович. Они поспорят за вакантный титул чемпиона в полутяжелом весе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от UFC Russia (@ufcrussia) 18 Авг 2020 в 11:43 PDT

Добавим, что в рамках этого ивента выступит российский боец ММА Зубайра Тухугов. Ему предстоит поединок против канадца Хакима Даоду.