UFC 253 пройдет на «Бойцовском острове»

Как сообщает Sherdog, в UFC приняли решение провести турнир под номером 253 на «Бойцовском острове».
Напомним, главным событием вечера станет бой чемпиона в среднем весе Исраэля Адесаньи и бразильца Пауло Косты.
В со-главном поединке сразятся американец Доминик Рейес и поляк Ян Блахович. Они поспорят за вакантный титул чемпиона в полутяжелом весе.
Добавим, что в рамках этого ивента выступит российский боец ММА Зубайра Тухугов. Ему предстоит поединок против канадца Хакима Даоду.
источник: «Советский спорт»