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02 сентября 18:24
автор: Артур Гичунцев

UFC 253 пройдет на «Бойцовском острове»

Он расположен в Абу-Даби (ОАЭ).

Как сообщает Sherdog, в UFC приняли решение провести турнир под номером 253 на «Бойцовском острове».

Напомним, главным событием вечера станет бой чемпиона в среднем весе Исраэля Адесаньи и бразильца Пауло Косты.

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Публикация от UFC Russia (@ufcrussia)

В со-главном поединке сразятся американец Доминик Рейес и поляк Ян Блахович. Они поспорят за вакантный титул чемпиона в полутяжелом весе.

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Публикация от UFC Russia (@ufcrussia)

Добавим, что в рамках этого ивента выступит российский боец ММА Зубайра Тухугов. Ему предстоит поединок против канадца Хакима Даоду.

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Публикация от UFC Russia (@ufcrussia)

источник: «Советский спорт»
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