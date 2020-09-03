Забит Магомедшарипов может провести бой за титул чемпиона UFC в полулегком весе.

Об этом сообщил менеджер российского бойца Ризван Магомедов.

«Мы уже настаиваем, чтобы это был титульный бой. Это очень даже реально. Но должны сойтись несколько условий», – завил Магомедов в интервью ТАСС.

Магомедшарипов должен был 31 августа сразиться с Яиром Родригесом, однако бой не состоялся, поскольку мексиканец получил травму.

В данный момент чемпионом UFC в легком весе является австралиец Александр Волкановски.