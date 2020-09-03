ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
03 сентября 10:18
автор: Виктор Шарафудинов

Магомедшарипов может провести бой за титул чемпиона UFC в полулегком весе

31 августа не состоялся поединок Забита против мексиканца Яира Родригеса.

Забит Магомедшарипов может провести бой за титул чемпиона UFC в полулегком весе.

Об этом сообщил менеджер российского бойца Ризван Магомедов.

«Мы уже настаиваем, чтобы это был титульный бой. Это очень даже реально. Но должны сойтись несколько условий», – завил Магомедов в интервью ТАСС.

Магомедшарипов должен был 31 августа сразиться с Яиром Родригесом, однако бой не состоялся, поскольку мексиканец получил травму.

В данный момент чемпионом UFC в легком весе является австралиец Александр Волкановски.

В активе 29-летнего Магомедшарипова 18 побед и одно поражение в профессиональных смешанных единоборствах.

источник: ТАСС
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Сегодня стартует регулярный чемпионат КХЛИлон Маск: скоро владельцы Tesla смогут управлять автомобилем силой мыслиДесять человек погибли во время наводнения в ТурцииТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринЭто не женщина, а богиня. Сальмы Хайек в бикини сводит с умаВывалившийся бюст Седоковой возмутил Сеть
Магомедшарипов может провести бой за титул чемпиона UFC в полулегком весе
31 августа не состоялся поединок Забита против мексиканца Яира Родригеса.
03.09.2020 10:18
ММА
автор: Виктор Шарафудинов
Хабиб Нурмагомедов: Цените старших, они не всегда будут рядом (видео)
Этим летом боец потерял отца – Абдулманапа Нурмагомедова.
03.09.2020 00:34
ММА
автор: Артур Гичунцев
UFC 253 пройдет на «Бойцовском острове»
Он расположен в Абу-Даби (ОАЭ).
02.09.2020 18:24
ММА
автор: Артур Гичунцев
Хабиб Нурмагомедов вылетит в Дубай 10 сентября
Поединок чемпиона UFC в легком весе запланирован на 24 октября.
02.09.2020 10:29
ММА
автор: Виктор Шарафудинов
Олейник опубликовал в инстаграме фото после двух операций за десять дней
В нынешнем году 43-летний боец провел в UFC уже три поединка.
01.09.2020 16:57
ММА
автор: Виктор Шарафудинов
Президент Bellator надеется организовать бой Федора Емельяненко с Броком Леснаром
В прошлом американец был чемпионом UFC в тяжелом весе.
01.09.2020 15:56
ММА
автор: Виктор Шарафудинов
Хабиб Нурмагомедов показал подготовку к бою с Гэтжи
Бой состоится 24 октября в рамках турнира UFC 254.
01.09.2020 06:09
ММА
Вадим Немков: Скорее всего, я останусь в Bellator
По контракту с промоушеном россиянину осталось провести один бой.
01.09.2020 01:25
ММА
автор: Юрий Нечаев
Олейник может провести свой следующий поединок в декабре
Спортсмен восстанавливается после операций на руке.
01.09.2020 00:25
ММА
автор: Юрий Нечаев
Даниэль Кормье: Надо понимать, когда пришло время уходить
Боец дважды подряд проиграл Стипе Миочичу.
01.09.2020 00:13
ММА
автор: Юрий Нечаев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика