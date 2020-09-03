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03 сентября 16:36
автор: Виктор Шарафудинов

Магомед Исмаилов: Желания двигать в UFC нет, но предложение по бою с Ромеро – это интересно

У 34-летнего бойца контракт с ACA.

Российский боец Магомед Исмаилов в инстаграме заявил, что у него нет желания выступать в UFC.

В то же время Магомеду было бы интересно сразиться с бывшим претендентом на чемпионский пояс Абсолютного бойцовского чемпионата в среднем весе кубинцем Йоэлем Ромеро.

«Честно говоря, желания двигать в UFC нет у меня. Уже поздновато, я считаю. Но именно предложение по бою с Ромеро – это интересное противостояние. Здесь сказать, что поздновато, нельзя», – ответил Исмаилов в сториз на вопрос своего подписчика по этому поводу.

Всего в профессиональных смешанных единоборствах Исмаилов одержал 17 побед при двух поражениях и одной ничьей. 24 июля Магомед отправил в нокаут Федора Емельяненко, выступив в тяжелом весе.

источник: Instagram
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Магомед Исмаилов: Желания двигать в UFC нет, но предложение по бою с Ромеро – это интересно
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