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04 сентября 09:39
автор: Виктор Шарафудинов

Хавьер Мендес: UFC организует реванш Хабиба и Конора Макгрегора

Нурмагомедов победил ирландца в октябре 2018 года.

Хавьер Мендес, тренер Хабиба Нурмагомедова, в интервью The Daily Express заявил, что он уверен в том, что UFC рано или поздно организует реванш российского бойца с ирландцем Конором Макгрегором.

«Почему бы действительно не устроить бой, если Конор хочет драться, а Хабиб – чемпион? Я бы не стал препятствовать, – отметил Мендес. – В этом их работа, правильно? Чтобы заработать как можно больше денег. Разумеется, все, как и раньше, хотят этого боя, а иначе зачем бы за него платить? Вот почему я считаю, что UFC организует реванш».

Хабиб победил Конора в октябре 2018 года, защитив титул чемпиона UFC в легком весе.

Свой следующий поединок Нурмагомедов должен провести 24 октября против американца Джастина Гэтжи.

источник: The Daily Express
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Хавьер Мендес: UFC организует реванш Хабиба и Конора Макгрегора
Нурмагомедов победил ирландца в октябре 2018 года.
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