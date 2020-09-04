Хавьер Мендес: UFC организует реванш Хабиба и Конора Макгрегора

Хавьер Мендес, тренер Хабиба Нурмагомедова, в интервью The Daily Express заявил, что он уверен в том, что UFC рано или поздно организует реванш российского бойца с ирландцем Конором Макгрегором.

«Почему бы действительно не устроить бой, если Конор хочет драться, а Хабиб – чемпион? Я бы не стал препятствовать, – отметил Мендес. – В этом их работа, правильно? Чтобы заработать как можно больше денег. Разумеется, все, как и раньше, хотят этого боя, а иначе зачем бы за него платить? Вот почему я считаю, что UFC организует реванш».

Хабиб победил Конора в октябре 2018 года, защитив титул чемпиона UFC в легком весе.

Свой следующий поединок Нурмагомедов должен провести 24 октября против американца Джастина Гэтжи.