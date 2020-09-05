Президент UFC: Чимаев сразится с Демианом Майей

Глава UFC Дана Уайт рассказал о планах на уроженца Чечни Хамзата Чимаева.

«Он получил визу и скоро прилетит в США. Здесь ему предстоит поединок, после чего Хамзат выступит на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Он сам этого хочет, и мне нравится эта идея.

Сейчас мы работаем над его боем в США, а на «Бойцовском острове» он сразится с Демианом Майей», – приводит слова Уайта MMA Fighting.

26-летний Чимаев дебютировал в UFC 16 июля, одержав победу, а через 10 дней провел еще один бой и добился положительного результата.

Что касается Майи, то 42-летний бразилец выступает в лиге с 2007 года. В его активе 32 победы и девять поражений.