Президент АСА: Емельяненко опять ушел в «романтические настроения»

Глава АСА Алексей Яценко высказался о текущем положении Александра Емельяненко.

«Насколько я владею информацией, сейчас у Емельяненко именно тот период в жизни, когда он опять ушел в «романтические настроения».

Когда у него это настроение закончится, и он готов будет тренироваться и продолжать свою бойцовскую карьеру, тогда уже будет смысл подумать о его будущем», – рассказал Яценко Youtube-каналу «Ушатайка».

Напомним, в крайнем поединке Емельяненко проиграл техническим нокаутом россиянину Магомеду Исмаилову. Их бой возглавил турнир турнире ACA 107, который прошел 24 июля.