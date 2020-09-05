Макгрегор получил за бой с Серроне 30 млн долларов

Ирландец Конор Макгрегор вошел в список самых успешных спортсменов по версии Forbes.

Согласно источнику, в 2020 году 31-летний боец заработал 43 млн долларов, 30 из которых ему перечислили за бой с американцем Дональдом Серроне. Остальные деньги спортсмен заработал за спонсорские контракты и продажу собственного виски.

Макгрегор – бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. На его счету 22 победы и четыре поражения.

В июне этого года ирландец завершил карьеру, отметив, что ушел из-за отсутствия выгодных предложений.