ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
05 сентября 15:35
автор: Владислав Корегин

Иранский борец приговорен к смертной казни и 74 ударам плетью за участие в протестах против власти

Ранее за 27-летнего спортсмена заступился глава UFC Дана Уайт.

Чемпион Ирана по борьбе Навид Афкари приговорили к смертной казни на родине по причине того, что 2018-м году он принимал участие в протестах против экономической политики своей страны.

Отмечается, что за свои действия 27-летний спортсмен получил два смертных приговора и 74 удара плетью. Также были наказаны его братья – Вахид и Хабиб. Первый получил 54 года заключения, второй – 27 лет.

Ранее глава UFC Дана Уайт призвал власти Ирана отменить свое решение и пытался обратиться за помощью к президенту США Дональду Трампу.

источник: TMZ.com
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Будничная победа. Россия выиграла у Сербии в Лиге нацийЦСКА и «Спартак» сыграют 13 сентября, «Зенит» и «Спартак» - 3 октябряНачало осени принесло россиянам подорожание автомобилейТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринЭто не женщина, а богиня. Сальмы Хайек в бикини сводит с умаХорватский футболист, оравший "Слава Украине", будет играть за РФ
Поединок между Уотерсон и Хилл станет главным событием турнира UFC Fight Night 177
Пресс-служба UFC сообщила о том, какой поединок будет главным в рамках турнира Fight Night 177, который состоится 12 сентября в Лас-Вегасе.
05.09.2020 16:22
ММА
автор: Владислав Корегин
Стипе Миочич: Я уверен, что Кормье уничтожил бы Федора Емельяненко
Чемпион UFC в тяжелом весе Стипе Миочич считает, что американец Даниэль Кормье не испытал бы проблем в поединке с россиянином Федором Емельяненко.
05.09.2020 15:59
ММА
автор: Владислав Корегин
Иранский борец приговорен к смертной казни и 74 ударам плетью за участие в протестах против власти
Ранее за 27-летнего спортсмена заступился глава UFC Дана Уайт.
05.09.2020 15:35
ММА
автор: Владислав Корегин
Макгрегор поддержал кандидата в губернаторы Пермского края (видео)
Прошлой осенью боец приезжал в Россию и заявлял о желании подраться в Москве.
05.09.2020 13:35
ММА
автор: Артур Гичунцев
Леснар отказался от проверки на применение допинга
На счету 43-летнего бойца пять побед и три поражения.
05.09.2020 12:51
ММА
автор: Артур Гичунцев
Макгрегор получил за бой с Серроне 30 млн долларов
Для сравнения Хабиб Нурмагомедов заработает за чемпионский поединок с Джастином Гэтжи шесть млн долларов.
05.09.2020 12:13
ММА
автор: Артур Гичунцев
Президент АСА: Емельяненко опять ушел в «романтические настроения»
Функционер не знает, когда россиянин вернется к боям.
05.09.2020 11:33
ММА
автор: Артур Гичунцев
Сегодня в Москве пройдет турнир ACA 110. Полный файткард шоу
Представляем полный кард турнира, который пройдет сегодня в Москве, в «Баскет Холл Москва» в Крылатском.
05.09.2020 11:06
ММА
автор: Сергей Ващенко
Имадаев ударил соперника во время битвы взглядов (видео)
Он выступает в лиге с апреля 2019 года.
05.09.2020 08:41
ММА
автор: Артур Гичунцев
Президент UFC: Чимаев сразится с Демианом Майей
Ранее он заявил о желании подраться с Конором Макгрегором.
05.09.2020 08:04
ММА
автор: Артур Гичунцев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика