Иранский борец приговорен к смертной казни и 74 ударам плетью за участие в протестах против власти

Чемпион Ирана по борьбе Навид Афкари приговорили к смертной казни на родине по причине того, что 2018-м году он принимал участие в протестах против экономической политики своей страны.

Отмечается, что за свои действия 27-летний спортсмен получил два смертных приговора и 74 удара плетью. Также были наказаны его братья – Вахид и Хабиб. Первый получил 54 года заключения, второй – 27 лет.

Ранее глава UFC Дана Уайт призвал власти Ирана отменить свое решение и пытался обратиться за помощью к президенту США Дональду Трампу.