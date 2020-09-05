Исмаилов выразил желание подраться с Ханикаттом, который побеждал Шлеменко

Спортсмен рассказал об этом во время турнира ACA 110 в Москве.

«Я слышал, что Ханикатт подписал контракт с ACA. Знаете, а я не люблю, когда проигрывает Саша Шлеменко. Поэтому я готов подраться с Крисом за Сашу», - сказал Исмаилов.

Напомним, что Ханикатт победил Шлеменко единогласным решением судей на турнире EEF, который прошел на теплоходе в сентябре прошлого года. Всего на счету американца 12 побед и три поражения.

Исмаилов последний бой провел на турнире ACA 107, где техническим нокаутом в третьем раунде победил тяжеловеса Александра Емельяненко. Всего за карьеру он выиграл 16 раз, потерпел два поражения и один бой свел вничью.