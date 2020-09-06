Менеджер Хабиба – о поединке с Гэтжи: Это величайший бой в истории легкого веса

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, высказался перед боем россиянина с американцем Джастином Гэтжи.

Отметим, что Абдель-Азиз также представляет интересы бойца из США.

«Считаю, что это величайший титульный бой в истории легкого веса. Вы видели, что Гэтжи сделал с Фергюсоном, а все думали, что Тони тот самый боец, который побьет Хабиба. Но Джастин его уничтожил. Я уверен, что Хабиб сделал бы то же самое.

Это два величайших бойца в этом дивизионе. Они сразятся за звание лучшего легковеса в истории», – сказал Абдель-Азиз в интервью YouTube-каналу Майка Свика.

31-летний россиянин провел за всю карьеру 28 боев и одержал 28 побед. У 31-летнего Гэтжи – 22 победы и два поражения.