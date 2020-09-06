ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
06 сентября 09:08
автор: Артур Гичунцев

Менеджер Хабиба – о поединке с Гэтжи: Это величайший бой в истории легкого веса

Он состоится 24 октября.

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, высказался перед боем россиянина с американцем Джастином Гэтжи.

Отметим, что Абдель-Азиз также представляет интересы бойца из США.

«Считаю, что это величайший титульный бой в истории легкого веса. Вы видели, что Гэтжи сделал с Фергюсоном, а все думали, что Тони тот самый боец, который побьет Хабиба. Но Джастин его уничтожил. Я уверен, что Хабиб сделал бы то же самое.

Это два величайших бойца в этом дивизионе. Они сразятся за звание лучшего легковеса в истории», – сказал Абдель-Азиз в интервью YouTube-каналу Майка Свика.

31-летний россиянин провел за всю карьеру 28 боев и одержал 28 побед. У 31-летнего Гэтжи – 22 победы и два поражения.

Добавим, что их бой состоится 24 октября и возглавит турнир UFC 254.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
В Сочи после сильной жары придут смерчи, ливни и градDigital Defender Day пройдет в России 9 сентябряБразильский футболист Неймар заразился коронавирусомВывалившийся бюст Седоковой возмутил СетьЭто не женщина, а богиня. Сальмы Хайек в бикини сводит с умаКокорин открыл правду о том, что ждет Ефремова в тюрьме
Менеджер Хабиба – о поединке с Гэтжи: Это величайший бой в истории легкого веса
Он состоится 24 октября.
06.09.2020 09:08
ММА
автор: Артур Гичунцев
Оверим победил Сакаи техническим нокаутом
Их бой стал главным событием турнира UFC Vegas 9, который прошел в Лас-Вегасе (США, штат Невада).
06.09.2020 06:29
ММА
автор: Артур Гичунцев
Россиянин Имадаев проиграл на турнире UFC Vegas 9
Таким образом, он уступил в третьем поединке кряду.
06.09.2020 06:18
ММА
автор: Артур Гичунцев
В Москве прошел турнир ACA 110. Все результаты поединков
В Москве прошел турнир по смешанным единоборствам ACA 110.
05.09.2020 23:32
ММА
автор: Сергей Ващенко
Абдулаев стал чемпионом ACA в полусреднем весе, победив Багова
В Москве прошел турнир по смешанным единоборствам ACA 110.
05.09.2020 23:01
ММА
автор: Сергей Ващенко
Исмаилов выразил желание подраться с Ханикаттом, который побеждал Шлеменко
Российский средневес Магомед Исмаилов заявил, что хотел бы провести поединок против американца Криса Ханикатта.
05.09.2020 22:20
ММА
автор: Сергей Ващенко
Вартанян победил Кокова на турнире ACA 110 в Москве
Эдуард Вартанян одержал победу над Мухамедом Коковым на турнире ACA 110 в Москве.
05.09.2020 22:04
ММА
автор: Сергей Ващенко
Бой Нурмагомедов – Гэтжи состоится на «Бойцовском острове» в рамках турнира UFC 254
Организация UFC планирует провести еще три турнира на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ).
05.09.2020 17:12
ММА
автор: Владислав Корегин
Поединок между Уотерсон и Хилл станет главным событием турнира UFC Fight Night 177
Пресс-служба UFC сообщила о том, какой поединок будет главным в рамках турнира Fight Night 177, который состоится 12 сентября в Лас-Вегасе.
05.09.2020 16:22
ММА
автор: Владислав Корегин
Стипе Миочич: Я уверен, что Кормье уничтожил бы Федора Емельяненко
Чемпион UFC в тяжелом весе Стипе Миочич считает, что американец Даниэль Кормье не испытал бы проблем в поединке с россиянином Федором Емельяненко.
05.09.2020 15:59
ММА
автор: Владислав Корегин
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика