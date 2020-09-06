Оверим – после победы над Сакаи: Я люблю единоборства и снова вернусь в октагон

Боец смешанных единоборств из Нидерландов Алистар Оверим поделился эмоциями после победы над Аугусто Сакаи в главном поединке UFC Vegas 9.

«Аугусто — крепкий парень. Он не боится принимать удары и умеет терпеть. Но я был очень хорошо готов. Я снова добился нужного результата, хотя мне уже 40 лет.

Я люблю единоборства. Они были моей страстью на протяжении последних 23 лет. Так что я снова вернусь в октагон. Возможно, уже в конце этого года», — цитирует спортсмена MMA Fighting.

Напомним, Оверим победил Сакаи техническим нокаутом в пятом раунде.

40-летний спортсмен из Нидерландов выиграл 47-й бой в карьере. Также на его счету 18 поражений. У 29-летнего Сакаи – 15 побед, два поражения и одна ничья.