Хабиб Нурмагомедов: Уровень борьбы Гэтжи - это большой вопрос

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о своем ближайшем сопернике, американце Джастине Гэтжи.

«По защите от борьбы он на первом месте. По выносливости в тройку не входит, и я намерен показать это в бою. А уровень его борьбы — это большой вопрос. Мы никогда не видели, какой он в партере. Уже во время боя буду тестировать», - цитируют спортсмена «Известия».

Напомним, Нурмагомедов является чемпионом UFC в легком весе. На сегодняшний момент в его активе 28 побед в 28 поединках. Свой последний бой 31-летний россиянин провел в сентябре прошлого года. Хабиб удушающим приемом победил американца Дастина Порье.

В активе Гэтжи 22 победы и два поражения в профессиональной карьере. 9 мая 2020 года он завоевал пояс временного чемпиона UFС в легком весе, победив соотечественника Тони Фергюсона.