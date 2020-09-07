Хабиб Нурмагомедов: Реванш с Макгрегором мне абсолютно неинтересен

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов оценил вероятность реванша с Конором Макгрегром.

«Мне это абсолютно неинтересно. Конечно, есть какая-то доля вероятности. У меня впереди заслуженный, крепкий, активный претендент. Все, что нужно было сделать, я сделал 6 октября 2018 года. Я доказал, что как конкурент внутри клетки Макгрегор никакого сопротивления мне оказать не смог», - цитируют спортсмена «Известия».

Напомним, Нурмагомедов является чемпионом UFC в легком весе. На сегодняшний момент в его активе 28 побед в 28 поединках. Свой последний бой 31-летний россиянин провел в сентябре прошлого года. Хабиб удушающим приемом победил американца Дастина Порье.

24 октября россиянину предстоит провести защиту пояса в бою против Гэтжи.

В октябре 2018 года Нурмагомедов победил Макгрегора удушающим приемом в четвертом раунде.