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07 сентября 10:37
автор: Юрий Нечаев

Хабиб Нурмагомедов: С какого перепуга я должен драться так, как хотят люди?

Россиянин продолжает подготовку к поединку с Джастином Гэтжи.

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов ответил тем, кто считает его скучным бойцом.

«Моя лучшая сторона — грэпплинг, контроль сверху. С какого перепуга я должен драться так, как хотят люди? Я доминирующий чемпион, 12 лет в этом виде спорта. Еще не случалось в истории смешанных единоборств, чтобы человек, выступающий на таком высоком уровне, так долго шел без поражений. Думаю, это бойцовский IQ. Все знают, что я делаю. Пускай останавливают. В этом весь интерес», - цитируют спортсмена «Известия».

Напомним, Нурмагомедов является чемпионом UFC в легком весе. На сегодняшний момент в его активе 28 побед в 28 поединках. Свой последний бой 31-летний россиянин провел в сентябре прошлого года. Хабиб удушающим приемом победил американца Дастина Порье.

В активе Гэтжи 22 победы и два поражения в профессиональной карьере. 9 мая 2020 года он завоевал пояс временного чемпиона UFС в легком весе, победив соотечественника Тони Фергюсона.

источник: «Известия»
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