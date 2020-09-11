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11 сентября 00:36
автор: Артур Гичунцев

Порье обозначил свою позицию по бою с Тони Фергюсоном

Ранее сообщалось, что их поединок пройдет на UFC 254.

Американец Дастин Порье, выступающий в легком весе, высказался о бое против соотечественника Тони Фергюсона.

По его словам, ему интересен этот поединок, однако, он хочет получить от UFC приличный гонорар.

«Готов принять бой, но о у меня одно условие: я хочу получить соответствующую компенсацию. Я дерусь за награду и она должна быть правильной», – цитирует американца BJPenn.

За всю карьеру в ММА 31-летний Порье одержал 26 побед и потерпел шесть поражений.

У 36-летнего Фергюсона – 25 побед и четыре поражения. В крайнем поединке он проиграл соотечественнику Джастину Гэтжи и прервал серию из 12 побед кряду, которая длилась с 2012 года.

источник: «Советский спорт»
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