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11 сентября 01:35
автор: Артур Гичунцев

Исмаилов назвал Минеева «химиком» и предложил пройти допинг-тест

Ранее они встречались в Fight Nights, а их поединок завершился вничью.

Боец АСА Магомед Исмаилов высказался после победы россиянина Владимира Минеева над казахстанцем Даурбеком Ермековым на турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова.

«Хочу спросить Владимира, вот ты говоришь о химии и прыщиках на коже, они могут от сладкого появиться. Мы знаем культуристов без одного прыщика. Я хочу сказать на всю страну, что Минеев – «химик»! Ахахаха! Главное – не обижайся.

Я отвечаю за слова, организуйте нам с Минеевым допинг-контроль, я приду и мы сдадим анализы вместе! У него не было, кроме меня, оппозиции! Для Минеева Ермеков – не подходящий уровень, дайте ему нормального спортсмена, например Фролова, он его разнесет!» – сказал Исмаилов.

За всю карьеру в ММА 30-летний Минеев одержал 13 побед и потерпел одно поражение.

источник: «Советский спорт»
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