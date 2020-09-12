Конор Макгрегор обвинен в сексуальном насилии и арестован

Конора Макгрегора арестовали во французской Корсике, пишет издание «Главная ставка» со ссылкой на Daily Mail. Ирландского бойца подозревают в попытке сексуального насилия и непристойном поведении.

Сам Конор отрицает все обвинения.

За минувшие сутки Конор Макгрегор попал в новостные ленты уже во второй раз. В первый раз – в связи с визитом сотрудников Антидопингового агентства США (USADA), прибывших к нему на яхту, чтобы взять допинг-пробу, несмотря на то, что он в очередной раз объявил о завершении карьеры.