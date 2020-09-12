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12 сентября 19:30

Конор Макгрегор обвинен в сексуальном насилии и арестован

Ирландского бойца подозревают в попытке сексуального насилия и непристойном поведении.

Конора Макгрегора арестовали во французской Корсике, пишет издание «Главная ставка» со ссылкой на Daily Mail. Ирландского бойца подозревают в попытке сексуального насилия и непристойном поведении.

Сам Конор отрицает все обвинения.

За минувшие сутки Конор Макгрегор попал в новостные ленты уже во второй раз. В первый раз – в связи с визитом сотрудников Антидопингового агентства США (USADA), прибывших к нему на яхту, чтобы взять допинг-пробу, несмотря на то, что он в очередной раз объявил о завершении карьеры.

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Конор Макгрегор обвинен в сексуальном насилии и арестован
Ирландского бойца подозревают в попытке сексуального насилия и непристойном поведении.
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