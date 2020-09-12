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12 сентября 23:01
автор: Виктор Шарафудинов

Хабиб Нурмагомедов: Пока мне рано завершать карьеру

24 октября российский боец проведет защиту титула чемпиона UFC в легком весе в бою против американца Джастина Гэтжи.

На онлайн-конференции в рамках Форума боевых искусств Хабиб Нурмагомедов заявил, что ему пока рано завершать карьеру в профессиональных смешанных единоборствах.

«Очень много вопросов о том, когда я закончу, понимаю, что люди устали от меня, - цитирует слова 31-летнего Нурмагомедова ТАСС. – Пока мое тело позволяет, с каждым годом я становлюсь крепче. Я вижу, что могу конкурировать, быть лучше в этом весе, принимать тяжелые нагрузки, я буду выступать. Считаю, пока мне рано завершать карьеру».

В активе Хабиба 28 побед в 28 поединках в MMA. Свой последний на данный момент поединок Нурмагомедов провел 7 сентября прошлого года, одержав победу над американцем Дастином Порье.

источник: ТАСС
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