Хабиб Нурмагомедов: Пока мне рано завершать карьеру

На онлайн-конференции в рамках Форума боевых искусств Хабиб Нурмагомедов заявил, что ему пока рано завершать карьеру в профессиональных смешанных единоборствах.

«Очень много вопросов о том, когда я закончу, понимаю, что люди устали от меня, - цитирует слова 31-летнего Нурмагомедова ТАСС. – Пока мое тело позволяет, с каждым годом я становлюсь крепче. Я вижу, что могу конкурировать, быть лучше в этом весе, принимать тяжелые нагрузки, я буду выступать. Считаю, пока мне рано завершать карьеру».

В активе Хабиба 28 побед в 28 поединках в MMA. Свой последний на данный момент поединок Нурмагомедов провел 7 сентября прошлого года, одержав победу над американцем Дастином Порье.