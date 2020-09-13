Менеджер Макгрегора: Конор не будет мишень для тех, кто хочет попасть в заголовки или получить денег

Оди Аттар, менеджер бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, высказался по поводу очередного скандала с участием ирландского бойца.

«Я очень раздражен и хочу всем четко и ясно дать понять, что Конор Макгрегор не является и не будет мишенью для тех, кто хочет попасть в заголовки газет или получить денег», – цитирует слова Аттара MMA Fighting.

12 сентября стало известно, что Макгрегор был арестован на французском острове Корсика по подозрению в попытке сексуального насилия и непристойном поведении. Ирландец был допрошен полицией, а позже отпущен. Конор все обвинения опровергает.