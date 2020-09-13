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13 сентября 09:38
автор: Юрий Нечаев

Глава Bellator предложил Леснару провести поединок с Федором Емельяненко

Американец не выступает с 2016 года.

Глава Bellator Скотт Кокер предложил бывшему чемпиону UFC в тяжелом весе Броку Леснару провести поединок с россиянином Федором Емельяненко.

«Ситуация заключается в том, что я даже не знаю, является ли Леснар свободным агентом и хочет ли он драться. Я поговорил с его командой и сказал: «Эй, если Брок хочет драться с Федором, то мы можем организовать бой, которого еще никогда не было». Посмотрим, согласятся ли они. Об этом знает только Брок», — цитирует Кокера MMA Junkie.

Напомним, 43-летний Леснар провел в ММА девять боев, в которых одержал пять побед и потерпел три поражения. Последний раз он выходил в октагон в июле 2016 года. Леснар единогласным решением победил Марка Ханта, однако затем провалил допинг-тест и бой был признан несостоявшимся.

43-летний Емельяненко в декабре 2019 года техническим нокаутом победил Куинтона Джексона. Всего в активе россиянина 39 побед при шести поражениях в ММА. Еще один поединок был признан несостоявшимся.

источник: MMA Junkie
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