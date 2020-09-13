Дана Уайт: Не защищаю Макгрегора, но его жизнь – нечто сумасшедшее

- Независимо от того, завершили вы карьеру или нет, вы можете попасть в беду. Я недостаточно знаю о ситуации с Конором. Знаю, что читали и вы. Я читал то же самое. Конор завершил карьеру, я с ним не разговаривал. Уверен, что ему не нужна моя помощь или совет, но если понадобится, он всегда может позвонить.

Однажды, когда Конор появился с таким количеством телохранителей, что я подумал: «Это нелепо, никому не нужно столько охраны, этот парень собирается потратиться все свои деньги только из соображений безопасности». А потом я и Лоренцо Фертитта (бывший генеральный директор UFC) встретились с ним однажды ночью, и... . Вы просто не поймете, насколько велик этот парень, пока не встретитесь с ним. Его буквально окружили. Люди сходили с ума, кричали, вскакивали из-за столов для игры в блэкджек, бросая деньги, чтобы пойти вслед за Конором. Я никогда не видел ничего подобного.

Вы должны осознать - представить себе, каково это. Когда он появляется, люди вокруг просто сходят с ума. В тот раз были не только молодые люди, были и старики. Такая жизнь, сумасшедшая происходит, когда вы ведете такой образ жизни. Вы пытаетесь выйти, пытаетесь вести себя нормально и пытаетесь быть нормальным, но иногда это сложно. Я не защищаю Конора ни в коем случае. Я не знаю достаточно о его ситуации, чтобы вообще об этом говорить, - передает слова приводит MMA Junkie.

Напомним, что в субботу Daily Mail сообщила, что ирландского бойца арестовали во французской Корсике и подозревают в попытке сексуального насилия и непристойном поведении.