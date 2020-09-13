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13 сентября 16:37

Скотт Кокер: У Федора Емельяненко осталось два боя, и оба, скорее всего, пройдут за пределами США

Президент Bellator Скотт Кокер заявил, что следующие два боя Федора Емельяненко пройдут за пределами США.

- У Федора осталось два боя, и оба, скорее всего, будут за пределами США. Я говорю это с осторожностью, потому что вы, ребята, знаете, что в ситуации сложно ориентироваться, и каждый раз, когда мы пытаемся выйти куда-нибудь на улицу, это сложно. У нас осталось два боя, и мы разберемся. Это произойдет где-то в 2021 году, - цитирует Кокера Cageside Press.

Ранее стало известно, что Кокер предложил бывшему чемпиону UFC в тяжелом весе Броку Леснару провести поединок с россиянином Федором Емельяненко.

Напомним, что 43-летний Емельяненко в декабре 2019 года техническим нокаутом победил Куинтона Джексона. Всего в активе российского бойца 39 побед при шести поражениях в ММА. Еще один поединок был признан несостоявшимся.

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