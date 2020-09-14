Шевченко и Нуньес снялись в художественном фильме «В синяках»

Чемпионки UFC Валентина Шевченко и Аманда Нуньес приняли участие в съемках художественного фильма «В синяках».

Издание MMA Fighting сообщает, что режиссером и исполнительницей главной роли в картине стала известная голливудская актриса Холли Берри.

По сюжету, героиня фильма является бойцом ММА и готовится к главному поединку в жизни. Шевченко сыграла роль одной из соперниц героини Берри.

Напомним, Валентина является чемпионкой UFC в наилегчайшем весе. Нуньес владеет поясами организации в полулегкой и легчайшей весовых категориях.

Спортсменки провели между собой два поединка, которые завершились победой бразильянки решением судей.