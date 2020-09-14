Лига ACA проведет открытую пресс-конференцию в Москве

Фанаты лиги смогут в формате открытой пресс-конференции задать вопросы руководству организации основателю лиги Майрбеку Хасиеву, президенту ACA Алексею Яценко, а также бойцам-участникам московского турнира ACA 111: Александру Сарнавскому, Абдул-Азизу Абдулвахабову, Юсуфу Раисову, Артему Резникову, Алексею Буторину, Асылжану Бакытжанулы.
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19 сентября в Москве («Баскет Холл Москва», Островная, 9) пройдет турнир крупнейшей мировой ММА-организации ACA 111.
В главном бою за вакантный пояс чемпиона ACA в легком весе подерутся россияне Абдул-Азиз Абдулвахабов и Александр Сарнавский.