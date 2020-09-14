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14 сентября 15:31
автор: Сергей Ващенко

Лига ACA проведет открытую пресс-конференцию в Москве

15 сентября лига ACA проведет встречу с болельщиками в Москве.

Фанаты лиги смогут в формате открытой пресс-конференции задать вопросы руководству организации основателю лиги Майрбеку Хасиеву, президенту ACA Алексею Яценко, а также бойцам-участникам московского турнира ACA 111: Александру Сарнавскому, Абдул-Азизу Абдулвахабову, Юсуфу Раисову, Артему Резникову, Алексею Буторину, Асылжану Бакытжанулы.

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Публикация от ACA MMA (@aca_mma)

19 сентября в Москве («Баскет Холл Москва», Островная, 9) пройдет турнир крупнейшей мировой ММА-организации ACA 111.

В главном бою за вакантный пояс чемпиона ACA в легком весе подерутся россияне Абдул-Азиз Абдулвахабов и Александр Сарнавский.

Первый номер рейтинга ACA, 31-летний чеченский боец Абдул-Азиз «Лев» Абдулвахабов долгое время был чемпионом АСВ в легком весе и побеждал таких оппонентов, как Али Багов, Эдуард Вартанян, Иманали Гамзатханов.

источник: ACA
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15 сентября лига ACA проведет встречу с болельщиками в Москве.
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