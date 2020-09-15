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15 сентября 11:05
автор: Владислав Корегин

Алексей Олейник: Мне предлагали драться с бойцами из России, но я постоянно отказывался

Российский боец UFC Алексей Олейник рассказал о том, с кем из своих соотечественником ему предлагали провести поединки.

– Уже со всеми нашими ребятами предлагали драться – с Волковым, Абдурахимовым, Павловичем. Пока что получалось отказываться, но не могу зарекаться. Желания вообще нет ни с кем из них драться. Если есть еще 45 других государств, национальностей, думаю, мне лучше подраться с их представителями, – цитирует Олейника «РИА Новости».

Напомним, что 43-летний россиянин за свою карьеру принял участие в 73 боях, одержав 59 побед и потерпев 14 поражений. Один из поединков завершился вничью.

Свой последний бой Олейник провел 8 августа, нокаутировав во втором раунде американца Деррика Льюиса в рамках турнира UFC Fight Night 176.

источник: «РИА Новости»
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