Алексей Олейник: Мне предлагали драться с бойцами из России, но я постоянно отказывался

– Уже со всеми нашими ребятами предлагали драться – с Волковым, Абдурахимовым, Павловичем. Пока что получалось отказываться, но не могу зарекаться. Желания вообще нет ни с кем из них драться. Если есть еще 45 других государств, национальностей, думаю, мне лучше подраться с их представителями, – цитирует Олейника «РИА Новости».

Напомним, что 43-летний россиянин за свою карьеру принял участие в 73 боях, одержав 59 побед и потерпев 14 поражений. Один из поединков завершился вничью.

Свой последний бой Олейник провел 8 августа, нокаутировав во втором раунде американца Деррика Льюиса в рамках турнира UFC Fight Night 176.