Конор Макгрегор: Никто не получит ни копейки за ложь и клевету

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор отреагировал на последние события вокруг своей персоны.

«Меня снова попытались подставить, но правда на моей стороне. Мне все равно о чем идет речь: заявление какого-то мужика, обвинение в изнасиловании или еще какое-то дерьмо. Я никогда не отступлю назад.

Я прекрасно знаю свой характер. Благодарен богу за ДНК, показания свидетелей и правду. Вся сила в правде. Никто не получит ни копейки за ложь и клевету. Я буду сражаться за свое имя.

Хочу подчеркнуть, что никогда не забуду ни один из этих мерзких инцидентов. Я не позволю просто так обвинять меня, а затем исчезать в попытках разрушить другую жизнь», – написал ирландец в своем Facebook.

Добавим, что Макгрегор завершил карьеру в июне этого года. На его счету 22 победы и четыре поражения.