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16 сентября 07:50
автор: Артур Гичунцев

Магомед Исмаилов: Гэтжи не сможет сдерживать бойцовский напор Хабиба

Поединок состоится 24 октября.

Российский боец АСА Магомед Исмаилов дал прогноз на бой Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гэтжи.

«Думаю, в этом противостоянии победит Хабиб. Гэтжи не сможет сдерживать его напор, его бойцовский напор. Не сможет сдерживать долго. То есть через определенное время Гэтжи подсядет функционально и не сможет сдерживать то, что предложит ему Хабиб.

А Хабиб на протяжении 28 своих поединков предлагал это, и никто не смог от этого отказаться – всем пришлось это принять. Вот и Гэтжи, я думаю, придется это принять», – цитирует Исмаилова телеканал «360».

31-летний россиянин провел за всю карьеру 28 боев и одержал 28 побед. Он является чемпионом UFC в легком весе. У 31-летнего Гэтжи – 22 победы и два поражения.

Добавим, что их бой состоится 24 октября и возглавит турнир UFC 254, который пройдет на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ).

источник: Телеканал «360°»
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