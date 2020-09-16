Глава UFC: Порье просто не хотел боя с Фергюсоном

Президент UFC Дана Уайт считает, что американец Дастин Порье не хочет встречаться с соотечественником Тони Фергюсоном.

По его словам, Порье использовал переговоры в качестве причины отказа. На самом деле, он не хочет драться с одним из лучших бойцов дивизиона.

«Он просто не хотел драться. Есть множество способов отказаться от боя и переговоры – один из них», – приводит слова Уайта Allboxing.ru.

За всю карьеру в ММА 31-летний Порье одержал 26 побед и потерпел шесть поражений.

У 36-летнего Фергюсона – 25 побед и четыре поражения. В крайнем поединке он проиграл соотечественнику Джастину Гэтжи и прервал серию из 12 побед кряду, которая длилась с 2012 года.