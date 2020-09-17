Куницкая сдала положительный тест на коронавирус

Российский боец смешанных единоборств Яна Куницкая заразилась коронавирусом.
Об этом сама спортсменка сообщила в инстаграм.
«Если хочешь рассмешить Бога — расскажи Ему о своих планах. COVID-19 positive», — написала Куницкая.
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If you want to make God laugh, tell Him about your plans. 🇷🇺Если хочешь рассмешить Бога - расскажи Ему о своих планах. 🦠✅ COVID-19 positive
Публикация от Yana “Foxy” Kunitskaya (@yanamma)
Ранее стало известно, что молодой человек россиянки, бразильский боец Тьяго Сантос, также заразился коронавирусом, из-за чего был отменен его бой против Гловера Тейшейры.
30-летняя Куницкая одержала в ММА 12 побед при пяти поражениях. Еще один поединок был признан несостоявшимся.