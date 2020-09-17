Куницкая сдала положительный тест на коронавирус

Российский боец смешанных единоборств Яна Куницкая заразилась коронавирусом.

Об этом сама спортсменка сообщила в инстаграм.

«Если хочешь рассмешить Бога — расскажи Ему о своих планах. COVID-19 positive», — написала Куницкая.

Ранее стало известно, что молодой человек россиянки, бразильский боец Тьяго Сантос, также заразился коронавирусом, из-за чего был отменен его бой против Гловера Тейшейры.

30-летняя Куницкая одержала в ММА 12 побед при пяти поражениях. Еще один поединок был признан несостоявшимся.