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17 сентября 10:35
автор: Юрий Нечаев

Немков составил свой рейтинг сильнейших бойцов в истории ММА

Россиянин выступает под эгидой Bellator.

Российский боец смешанных единоборств Вадим Немков составил свой рейтинг сильнейших спортсменов в истории ММА.

«На первое место поставил бы Федора Емельяненко. А остальных бойцов было бы сложно расставить по местам. Но включил бы в этот рейтинг Хабиба Нурмагомедова, Дэниэля Кормье, Стипе Миочича, Джона Джонса. Думаю, Конор Макгрегор тоже заслуживает находиться в списке. Ирландец прославил смешанные единоборства», - цитирует спортсмена RT.

Напомним, 22 августа Немков победил американца Райана Бейдера техническим нокаутом во втором раунде. Россиянин стал чемпионом Bellator в полутяжелом весе.

Для 28-летнего Немкова эта победа стала 12-й в карьере при двух поражениях (5-0 в Bellator).

источник: Russia Today
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