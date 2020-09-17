Умар Нурмагомедов готов провести бой с Яном за титул чемпиона UFC (видео)

Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов заявил, что в будущем хотел бы сразиться с чемпионом UFC в легчайшем весе Петром Яном.

«Петр Ян — молодец во всех смыслах. За два года разнес всех соперников, стал чемпионом. Не собираюсь умалять его достоинств. Но нет такого, что думаю, будто не смогу его победить. Ян — молодец, но пояс один. Если придет время, то мы с ним поспорим за чемпионство. Для нашей страны это будет отличный результат», — цитирует Нурмагомедова UFC Russia.

Напомним, 24-летний Нурмагомедов одержал 12 побед в 12 поединках по правилам смешанных единоборств. 31 января 2020 года он подписал контракт с UFC, но пока не провел под эгидой промоушена ни одного боя.

27-летний Ян провел в ММА 16 поединков, в которых одержал 15 побед и потерпел одно поражение. 12 июля он завоевал пояс UFC, победив техническим нокаутом бразильца Жозе Алдо.