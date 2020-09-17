Вадим Немков: Во многом благодаря Федору Емельяненко я нахожусь на своем месте

Российский боец смешанных единоборств Вадим Немков рассказал о том, какую роль в его карьере сыграл Федор Емельяненко.

«Несомненно, Федор сделал для меня очень многое, и во многом благодаря ему я нахожусь на своем месте. Становится смешно, когда вспоминаю, какая у меня была ударная техника до встречи с ним. Когда ты добиваешься успеха на чемпионатах по боевому самбо, становишься чемпионом России и мира, то думаешь, что все здорово. Руки летят. А потом приходит Емельяненко и указывает тебе на ошибки. В этот момент понимаешь, как много еще нужно сделать», - приводит слова спортсмена RT.

Напомним, 22 августа Немков победил американца Райана Бейдера техническим нокаутом во втором раунде и стал чемпионом Bellator в полутяжелом весе.

Для 28-летнего россиянина эта победа стала 12-й в карьере при двух поражениях (5-0 в Bellator).