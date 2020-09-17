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17 сентября 16:14
автор: Юрий Нечаев

Основатель АСА: Реванш Александр Емельяненко - Исмаилов уже неинтересен

Первый бой состоялся 24 июля.

Основатель АСА Майрбек Хасиев сообщил, что промоушен не планирует организовывать реванш между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым.

«Этот бой уже неинтересен. Поединок явно показал, что Магомед на голову выше. Повторять то же самое еще раз неинтересно», — приводит слова Хасиева ТАСС.

Напомним, 24 июля Исмаилов одержал победу над Емельяненко техническим нокаутом в третьем раунде. Для 34-летнего спортсмена эта победа стала 17-й в ММА при двух поражениях и одном ничейном результате.

39-летний Емельяненко в поединках по правилам смешанных единоборств одержал 28 побед и потерпел восемь поражений. Один бой завершился вничью.

источник: ТАСС
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Основатель АСА: Реванш Александр Емельяненко - Исмаилов уже неинтересен
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