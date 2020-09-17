Соперником Фергюсона на UFC 254 может стать бывший чемпион Bellator Чендлер

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон может провести поединок с Майклом Чендлером на UFC 254.

Журналист Ариэль Хельвани сообщает, что стороны близки к заключению соглашения, но в настоящий момент контракт еще не подписан.

Планировалось, что Фергюсон на этом турнире встретится с Дастином Порье, но бой сорвался из-за отказа Порье.

36-летний Тони в ММА одержал 25 побед при четырех поражениях. 9 мая 2020 года Фергюсон техническим нокаутом проиграл Джастину Гэтжи прервав, тем самым, серию из 12 побед подряд.

34-летний Чендлер является бывшим чемпионом Bellator в легком весе. В его активе 16 побед при четырех поражениях в поединках по правилам смешанных единоборств.