Ян может провести первую защиту пояса UFC на новогоднем турнире

Российский боец смешанных единоборств Петр Ян рассказал, когда рассчитывает провести первую защиту титула чемпиона UFC в легчайшем весе.

«UFC планирует большой турнир на новогодние праздники. Я планирую провести бой там. Наиболее вероятный соперник – Алджамейн Стерлинг, он заслужил бой за титул», - цитирует спортсмена ТАСС.

Напомним, 12 июля Ян стал чемпионом UFC в легчайшем весе, победив бразильца Жозе Алдо. Всего в активе 27-летнего россиянина 15 побед при одном поражении в ММА (7-0 в UFC).

31-летний Стерлинг провел 22 поединка по правилам смешанных единоборств, одержал 19 побед и потерпел три поражения.