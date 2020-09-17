Токов отказался от реванша с Исмаиловым: Для меня это шаг назад

Российский боец Bellator Анатолий Токов ответил на предложение Магомеда Исмаилова провести реванш.

«Мне для чего этот бой нужен? У нас был бой, я его выиграл. Какие могут быть вопросы? Бой нужен Маге.

Мага хочет этот бой, поэтому я считаю, что он должен сам что-то для этого делать, а не просто говорить. У меня есть свои цели, я дерусь в другой организации – я хочу забрать пояс и стать там чемпионом.

Бой с Магой может быть будет громкий и интересный в России. Популярность, может быть, подрастет, но у меня нет цели стать популярным. У меня цель стать чемпионом, а в той лиге, где выступает Мага, я чемпионом уже был.

На данный момент мне этот бой не интересен. Он будет для меня шагом назад от моей цели», – приводит слова Токова Fightnews.ru.