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17 сентября 18:29
автор: Артур Гичунцев

Токов отказался от реванша с Исмаиловым: Для меня это шаг назад

Их бой состоялся в мае 2013 года и завершился в пользу Токова.

Российский боец Bellator Анатолий Токов ответил на предложение Магомеда Исмаилова провести реванш.

«Мне для чего этот бой нужен? У нас был бой, я его выиграл. Какие могут быть вопросы? Бой нужен Маге.

Мага хочет этот бой, поэтому я считаю, что он должен сам что-то для этого делать, а не просто говорить. У меня есть свои цели, я дерусь в другой организации – я хочу забрать пояс и стать там чемпионом.

Бой с Магой может быть будет громкий и интересный в России. Популярность, может быть, подрастет, но у меня нет цели стать популярным. У меня цель стать чемпионом, а в той лиге, где выступает Мага, я чемпионом уже был.

На данный момент мне этот бой не интересен. Он будет для меня шагом назад от моей цели», – приводит слова Токова Fightnews.ru.

В данный момент на счету 30-летнего Токова 29 побед и два поражения. У 34-летнего Исмаилова – 16 побед и два поражения. Он выступает в российской лиге АСА.

источник: «Советский спорт»
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Токов отказался от реванша с Исмаиловым: Для меня это шаг назад
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