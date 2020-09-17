ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
17 сентября 22:40
автор: Артур Гичунцев

«Назвал его цыпленком и обещал размазать». Чимаев – о встрече Миршертом

Уроженец Чечни уверен в своих силах.

Представитель Швеции Хамзат Чимаев рассказал о встрече с американцем Джеральдом Миршертом, который станет его соперником на турнире UFC Fight Night 178.

«Встретил его в Лас-Вегасе и сказал, что он слишком много говорит обо мне. Я спросил у него: «Любишь много говорить?» Он кивнул головой. Тогда я просто назвал его цыпленком и обещал размазать», – сказал Чимаев для MMA Fighting.

26-летний чеченец дебютировал в UFC 16 июля, одержав победу, а через 10 дней провел еще один бой и добился положительного результата.

Всего за карьеру он провел восемь боев и одержал восемь побед. В активе 32-летнего американца – 31 победа и 13 поражений.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Названа дата начала продаж нового Nissan Qashqai в РоссииSuzuki представила свою версию универсала Toyota CorollaИлья Авербух поздравил Коляду с успешным прокатомКакой контент вырезали из игр после жалоб на расизмБольше никаких тайн: с кем Кабаева прожила много летВидео «неловкого момента» Загитовой собрало 22 млн просмотров
«Назвал его цыпленком и обещал размазать». Чимаев – о встрече Миршертом
Уроженец Чечни уверен в своих силах.
17.09.2020 22:40
ММА
автор: Артур Гичунцев
Александр Медведев: «Зенит» больше не упустит первую строчку
Токов отказался от реванша с Исмаиловым: Для меня это шаг назад
Их бой состоялся в мае 2013 года и завершился в пользу Токова.
17.09.2020 18:29
ММА
автор: Артур Гичунцев
Ян может провести первую защиту пояса UFC на новогоднем турнире
Россиянин не знает поражений в боях под эгидой самого престижного промоушена.
17.09.2020 17:56
ММА
автор: Юрий Нечаев
Соперником Фергюсона на UFC 254 может стать бывший чемпион Bellator Чендлер
Турнир запланирован на 24 октября.
17.09.2020 17:11
ММА
автор: Юрий Нечаев
Основатель АСА: Реванш Александр Емельяненко - Исмаилов уже неинтересен
Первый бой состоялся 24 июля.
17.09.2020 16:14
ММА
автор: Юрий Нечаев
Блахович рассказал, что прикасается к веревке висельника перед поединками
Спортсмен считает, что это приносит ему удачу.
17.09.2020 15:54
ММА
автор: Юрий Нечаев
Вадим Немков: Во многом благодаря Федору Емельяненко я нахожусь на своем месте
Россиянин является чемпионом Bellator.
17.09.2020 14:01
ММА
автор: Юрий Нечаев
Умар Нурмагомедов готов провести бой с Яном за титул чемпиона UFC (видео)
Спортсмен не знает поражений в ММА.
17.09.2020 13:34
ММА
автор: Юрий Нечаев
Россиянин Мустафаев встретится с поляком Гамротом на турнире UFC 17 октября
Мероприятие состоится в Абу-Даби.
17.09.2020 12:12
ММА
автор: Юрий Нечаев
Немков составил свой рейтинг сильнейших бойцов в истории ММА
Россиянин выступает под эгидой Bellator.
17.09.2020 10:35
ММА
автор: Юрий Нечаев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика