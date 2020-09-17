«Назвал его цыпленком и обещал размазать». Чимаев – о встрече Миршертом

Представитель Швеции Хамзат Чимаев рассказал о встрече с американцем Джеральдом Миршертом, который станет его соперником на турнире UFC Fight Night 178.

«Встретил его в Лас-Вегасе и сказал, что он слишком много говорит обо мне. Я спросил у него: «Любишь много говорить?» Он кивнул головой. Тогда я просто назвал его цыпленком и обещал размазать», – сказал Чимаев для MMA Fighting.

26-летний чеченец дебютировал в UFC 16 июля, одержав победу, а через 10 дней провел еще один бой и добился положительного результата.

Всего за карьеру он провел восемь боев и одержал восемь побед. В активе 32-летнего американца – 31 победа и 13 поражений.