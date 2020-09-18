Шлеменко будет секундировать Сарнавскому на турнире ACA 111

«Абдул-Азиз хороший, сильный соперник, бывший чемпион - и это уже говорит за него. В его арсенале отличная ударная техника рук, борцовские навыки, - он хорошо чувствует борьбу, хорошо борется и защищается. Самое главное его преимущество - у него есть опыт работы в пятираундовых боях. Поэтому в подготовке особое внимание мы уделили работе над выносливостью, чтоб не было проблем на длинной дистанции. Но так же усилили все аспекты: работали над борьбой, боксом, ударами ногами. Мы работали над всем, чтоб быть готовыми ко всему», - рассказал Шлеменко о подготовке своего ученика.

Александр Сарнавский, представитель омской авторской школы Александра Шлеменко «Шторм» имеет за плечами 37 побед при семи поражениях.

Абдул-Азиз Абдулвахабов долгое время был чемпионом АСВ в легком весе.

Турнир пройдет 19 сентября в «Баскет Холл Москва».