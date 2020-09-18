Фергюсон отказался от выступления на UFC 254

Глава UFC Дана Уайт сообщил, что американец Тони Фергюсон не выступит на турнире UFC 254.

Ранее сообщалось, что он хочет подраться с Дастном Порье, однако, промоушен не смог договориться с последним об условиях контракта.

«Его команда не отвечала на наши предложения. Если я звоню тебе и ты готов драться, мы сделаем бой. Если нет – окей, никаких проблем. Мы найдем другие варианты.

Поймите, я никого не заставляю драться. Мы стараемся идти вперед и делаем другие бои», – цитирует главу организации MMA Junkie.

По информации СМИ, после неудачи с Порье промоушен предложил Фергюсону бой с экс-чемпионом Bellator Майклом Чендлером. Американца не устроил этот поединок. Он настаивал на встрече с Порье.