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18 сентября 14:15
автор: Артур Гичунцев

«Мы пожали руки и разошлись». Ян – о встрече с Хабибом

Судя по всему, это случилось на турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова.

Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян рассказал о встрече с обладателем титула в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«Хабиб поздравил меня с победой. Я также выразил слова соболезнования ему. Мы пожали руки и разошлись. Мы встретились на проходе в коридоре», – рассказал Ян в интервью YouTube-каналу Арипа Ибрагимова.

Напомним, 31-летний Нурмагомедов провел на профессиональном уровне 28 боев и одержал 28 побед. Его отец и тренер – Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля 2020 года.

Что касается Петра Яна, то 27-летний уроженец Дудинки выиграл титул минувшим летом. Он победил техническим нокаутом бразильца Жозе Альдо. В данный момент у россиянина 15 побед и одно поражение.

источник: «Советский спорт»
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«Мы пожали руки и разошлись». Ян – о встрече с Хабибом
Судя по всему, это случилось на турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова.
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