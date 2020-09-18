«Мы пожали руки и разошлись». Ян – о встрече с Хабибом

Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян рассказал о встрече с обладателем титула в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«Хабиб поздравил меня с победой. Я также выразил слова соболезнования ему. Мы пожали руки и разошлись. Мы встретились на проходе в коридоре», – рассказал Ян в интервью YouTube-каналу Арипа Ибрагимова.

Напомним, 31-летний Нурмагомедов провел на профессиональном уровне 28 боев и одержал 28 побед. Его отец и тренер – Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля 2020 года.

Что касается Петра Яна, то 27-летний уроженец Дудинки выиграл титул минувшим летом. Он победил техническим нокаутом бразильца Жозе Альдо. В данный момент у россиянина 15 побед и одно поражение.