Ян – поединке Нурмагомедова и Гэтжи: Шансы 60 на 40 в пользу Хабиба

Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян дал прогноз на бой Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гэтжи.

«Шансы 60 на 40 в пользу Хабиба. Думаю, что он передышит именно в функциональном аспекте. И после двух раундов уже будет видно. Даже, наверное, после первого раунда», – рассказал Ян в интервью YouTube-каналу Арипа Ибрагимова.

31-летний россиянин провел за всю карьеру 28 боев и одержал 28 побед. Он является чемпионом UFC в легком весе. У 31-летнего Гэтжи – 22 победы и два поражения.

Добавим, что их бой состоится 24 октября и возглавит турнир UFC 254, который пройдет на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ).