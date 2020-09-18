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18 сентября 15:15
автор: Артур Гичунцев

Ян – поединке Нурмагомедова и Гэтжи: Шансы 60 на 40 в пользу Хабиба

Поединок состоится 24 октября.

Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян дал прогноз на бой Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гэтжи.

«Шансы 60 на 40 в пользу Хабиба. Думаю, что он передышит именно в функциональном аспекте. И после двух раундов уже будет видно. Даже, наверное, после первого раунда», – рассказал Ян в интервью YouTube-каналу Арипа Ибрагимова.

31-летний россиянин провел за всю карьеру 28 боев и одержал 28 побед. Он является чемпионом UFC в легком весе. У 31-летнего Гэтжи – 22 победы и два поражения.

Добавим, что их бой состоится 24 октября и возглавит турнир UFC 254, который пройдет на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ).

источник: «Советский спорт»
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Ян – поединке Нурмагомедова и Гэтжи: Шансы 60 на 40 в пользу Хабиба
Поединок состоится 24 октября.
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