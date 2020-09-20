ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
20 сентября 09:54
автор: Юрий Нечаев

Камару Усман: Похоже, Ковингтон не усвоил урок

Первая встреча бойцов состоялась в 2019 году.

Чемпион UFC в полутяжелом весе Камару Усман готов во второй раз побить Колби Ковингтона.

Сегодня, после победы над Тайроном Вудли на турнире UFC Fight Night 178, Ковингтон бросил вызов чемпиону.

«Можно предположить, что после того, как вы сломаете кому-то челюсть, он усвоит урок. Но, похоже, Колби не остановится, пока я физически не остановлю его существование в октагоне. Если этот бой все-таки состоится снова, это именно то, что я собираюсь сделать», — приводит слова Усмана bjpenn.com.

Напомним, в декабре 2019 года Ковингтон проиграл Усману техническим нокаутом в пятом раунде.

Сегодняшняя победа над Вудли стала для 32-летнего американца 16-й в карьере при двух поражениях.

источник: BJ Penn
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Авербух: «Борьба в женском одиночном катании очень серьезная»Apple показал новые Apple Watch и iPad AirLADA объявила цены на новую модель Granta Cross Quest"Любовница" Харламова показала всем свои прелестиЖенщина в невидимом купальнике возмутила посетителей бассейнаБольше никаких тайн: с кем Кабаева прожила много лет
Камару Усман: Похоже, Ковингтон не усвоил урок
Первая встреча бойцов состоялась в 2019 году.
20.09.2020 09:54
ММА
автор: Юрий Нечаев
Александр Медведев: «Зенит» больше не упустит первую строчку
Дана Уайт - о Чимаеве: Этот парень особенный
Боец одержал очередную досрочную победу в UFC.
20.09.2020 09:16
ММА
автор: Юрий Нечаев
Хамзат Чимаев: Я не Хабиб номер два. Я - Хамзат (видео)
Боец одержал очередную досрочную победу в UFC.
20.09.2020 08:55
ММА
автор: Юрий Нечаев
Чимаев вновь получил от UFC бонус за бой
В Лас-Вегасе прошел турнир UFC Fight Night 178.
20.09.2020 08:05
ММА
автор: Юрий Нечаев
Ковингтон победил Вудли в главном бою UFC Fight Night 178
Турнир проходил в Лас-Вегасе.
20.09.2020 06:08
ММА
автор: Юрий Нечаев
Поединок Серроне - Прайс завершился вничью
Турнир UFC Fight Night 178 проходит в Лас-Вегасе.
20.09.2020 06:05
ММА
автор: Юрий Нечаев
Чимаев в первом раунде нокаутировал Миршерта и одержал третью досрочную победу в UFC
Турнир проходит в Лас-Вегасе.
20.09.2020 06:01
ММА
автор: Юрий Нечаев
Сарнавский сломал руку в бою против Абдулвахабова
Российские бойцы сражались за титул чемпиона ACA в легком весе.
20.09.2020 01:49
ММА
автор: Виктор Шарафудинов
Абдулвахабов победил Сарнавского единогласным решением судей на турнире ACA 111
В активе 31-летнего российского бойца 19 побед и два поражения в профессиональных смешанных единоборствах.
19.09.2020 23:08
ММА
автор: Виктор Шарафудинов
Раисов уступил Резникову раздельным решением судей на турнире ACA 111
Российский боец потерпел второе поражение в профессиональных смешанных единоборствах.
19.09.2020 22:17
ММА
автор: Виктор Шарафудинов
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика