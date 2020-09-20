Камару Усман: Похоже, Ковингтон не усвоил урок

Чемпион UFC в полутяжелом весе Камару Усман готов во второй раз побить Колби Ковингтона.

Сегодня, после победы над Тайроном Вудли на турнире UFC Fight Night 178, Ковингтон бросил вызов чемпиону.

«Можно предположить, что после того, как вы сломаете кому-то челюсть, он усвоит урок. Но, похоже, Колби не остановится, пока я физически не остановлю его существование в октагоне. Если этот бой все-таки состоится снова, это именно то, что я собираюсь сделать», — приводит слова Усмана bjpenn.com.

Напомним, в декабре 2019 года Ковингтон проиграл Усману техническим нокаутом в пятом раунде.

Сегодняшняя победа над Вудли стала для 32-летнего американца 16-й в карьере при двух поражениях.