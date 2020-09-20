Хамзат Чимаев: Я заслуживаю того, чтобы обо мне говорили как о претенденте на титул

Боец смешанных единоборств Хамзат Чимаев, представляющий Швецию, считает, что сможет побороться за титул чемпиона UFC в двух весовых категориях.

«Считаю, что заслуживаю того, чтобы обо мне говорили как о претенденте на титул. Я предпочту биться за пояс и в полусреднем дивизионе, и в среднем. Думаю, что если продолжу упорно трудиться, ни Адесанья, ни Усман, не станут для меня вызовом. Смогу остановить и того, и другого», — рассказал Чимаев на пресс-конференции после турнира UFC Fight Night 178.

Напомним, сегодня уроженец Чечни техническим нокаутом на 17-й секунде первого раунда победил американца Джеральда Миршерта.

26-летний боец одержал девятую победу в девяти поединках по правилам смешанных единоборств (3-0 в UFC).