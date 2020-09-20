«Ты великий боец. Я твой болельщик, а ты – мой». Трамп поздравил Ковингтона с победой над Вудли

Президент США Дональд Трамп по телефону поздравил Колби Ковингтона с победой над Тайроном Вудли.

«Ты великий боец. Ты победил с легкостью, не знаю, как ты это делаешь. Ты был прекрасен. Только что я выступал перед публикой, передо мной стояло 35 тыс. человек. Потом я сказал, что хочу отправиться домой и посмотреть бой Колби. Горжусь тобой, ты очень жесткий парень. Я твой болельщик, а ты — мой», — приводит слова Трампа MMA Fighting.

Напомним, в главном поединке UFC Fight Night 178 Ковингтон техническим нокаутом в пятом раунде победил соотечественника Тайрона Вудли.

32-летний американец одержал 16-ю победу в ММА при двух поражениях.