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20 сентября 12:31
автор: Юрий Нечаев

Президент UFC рассказал о следующем поединке Чимаева

Уроженец Чечни одержал очередную досрочную победу.

Президент UFC Дана Уайт заявил, что не знает, когда свой следующий поединок проведет Хамзат Чимаев.

«Я еще не знаю, что будет дальше для Чимаева. Возможно, перед Майей он проведет еще один бой, так как Демиан не успеет подготовиться к этому парню», — рассказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC Fight Night 178.

Сегодня Чимаев техническим нокаутом на 17-й секунде первого раунда победил американца Джеральда Миршерта. Ранее Уайт говорил, что следующим соперником Хамзата станет Демиан Майя.

26-летний уроженец Чечни, выступающий за Швецию, одержал девятую победу в девяти поединках по правилам смешанных единоборств (3-0 в UFC).

42-летний Майя дважды был претендентом на титул чемпиона UFC. За карьеру в ММА он одержал 28 побед и потерпел 10 поражений. 14 марта 2020 года в своем последнем поединке бразилец техническим нокаутом проиграл Гилберту Бернсу.

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