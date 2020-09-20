Чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову исполнилось 32 года

Сегодня, 20 сентября, российскому бойцу смешанных единоборств Хабибу Нурмагомедову исполняется 32 года.

Хабиб становился чемпионом России по боевому самбо, а также чемпионом Европы по армейскому рукопашному бою, чемпионом Европы по панкратиону, чемпионом мира по грэпплингу по версии NAGA Grappling.

С 2012 года он выступает в UFC. 7 апреля 2018 года россиянин победил американца Эла Яквинту и стал чемпионом организации в легком весе. Хабиб дважды защитил титул, оказавшись сильнее Конора Макгрегора и Дастина Порье.

Всего в ММА Нурмагомедов провел 28 поединков, в которых одержал 28 побед.

В настоящее время россиянин продолжает подготовку к поединку с американцем Джастином Гэтжи, который запланирован на 24 октября.