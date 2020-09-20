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20 сентября 13:26
автор: Юрий Нечаев

Чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову исполнилось 32 года

24 октября спортсмену предстоит очередная защита пояса.

Сегодня, 20 сентября, российскому бойцу смешанных единоборств Хабибу Нурмагомедову исполняется 32 года.

Хабиб становился чемпионом России по боевому самбо, а также чемпионом Европы по армейскому рукопашному бою, чемпионом Европы по панкратиону, чемпионом мира по грэпплингу по версии NAGA Grappling.

С 2012 года он выступает в UFC. 7 апреля 2018 года россиянин победил американца Эла Яквинту и стал чемпионом организации в легком весе. Хабиб дважды защитил титул, оказавшись сильнее Конора Макгрегора и Дастина Порье.

Всего в ММА Нурмагомедов провел 28 поединков, в которых одержал 28 побед.

В настоящее время россиянин продолжает подготовку к поединку с американцем Джастином Гэтжи, который запланирован на 24 октября.

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🦅 Сегодня день рождения у нашего чемпиона @Khabib_Nurmagomedov. Поздравляем!

Публикация от UFC Russia (@ufcrussia)

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