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20 сентября 18:13
автор: Артур Гичунцев

«Как такое возможно?» Кормье – о победе Чимаева

Уроженец Чечни нокаутировал соперника за 17 секунд.

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье впечатлен победой Хамзата Чимаева.

Напомним, шведский боец нокаутировал американца Джеральда Миршерта в рамках турнира UFC Fight Night 178.

«Чимаев просто переехал этого парня! Не могу дождаться понедельника, чтоб обсудить этот бой. Сколько хайпа! 17 секунд! Как такое возможно?» – написал американец в соцсети.

Ранее сообщалось, что чеченец проведет следующий бой 24 октября, а его соперником станет бразилец Демиан Майя.

источник: «Советский спорт»
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