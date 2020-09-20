«Как такое возможно?» Кормье – о победе Чимаева

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье впечатлен победой Хамзата Чимаева.

Напомним, шведский боец нокаутировал американца Джеральда Миршерта в рамках турнира UFC Fight Night 178.

«Чимаев просто переехал этого парня! Не могу дождаться понедельника, чтоб обсудить этот бой. Сколько хайпа! 17 секунд! Как такое возможно?» – написал американец в соцсети.

Ранее сообщалось, что чеченец проведет следующий бой 24 октября, а его соперником станет бразилец Демиан Майя.