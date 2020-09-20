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20 сентября 19:40
автор: Артур Гичунцев

Камару Усман: Ковингтон не учится на ошибках, сломаю ему челюсть в реванше

Первый бой состоялся в декабре 2019 года и завершился в пользу нигерийца.

Чемпион UFC Камару Усман отреагировал на заявление Колби Ковингтона.

Одолев Тайрона Вудли на турнире UFC Fight Night 178, американец бросил вызов нигерийцу и потребовал устроить реванш.

«После первого боя он должен был сделать выводы и не говорить подобные вещи. Но он не учится на ошибках. Впрочем, я уверен, что наш реванш состоится. Я снова сломаю ему челюсть. Честно говоря, мог подраться с ним хоть сегодня. Ждал лишь команду от UFC», – цитирует нигерийца BJPenn.

За всю карьеру в ММА Усман выиграл 16 боев и проиграл один поединок. У Ковингтона – 16 побед и два поражения.

источник: «Советский спорт»
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Камару Усман: Ковингтон не учится на ошибках, сломаю ему челюсть в реванше
Первый бой состоялся в декабре 2019 года и завершился в пользу нигерийца.
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