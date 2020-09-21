Майкл Чендлер: Я более сильный борец, чем Хабиб

Американский боец Майкл Чендлер заявил, что превосходит в навыках борьбы действующего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Считаю, я более сильный борец, чем Хабиб, – цитирует 34-летнего Чендлера MMA Junkie. – Но это не означает, что я не уважаю его борьбу. Он доказал, что является самым доминирующим борцом в MMA. Он поднимает тебя, опрокидывает и надевает дагестанские наручники. Но он никогда не дрался с бойцом уровня всеамериканского Division I. Не думаю, что он проведет тейкдаун против меня. А даже если проведет, то не удержит меня».

Бывший чемпион Bellator заявлен резервистом боя Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи, который состоится 24 октября на турнире UFC. Чендлер выйдет в октагон, если Нурмагомедов или Гэтжи не смогут принять участия в поединке.

За свою карьеру в профессиональных смешанных единоборствах Майкл одержал 21 победу и потерпел пять поражений.

В активе 32-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 схватках.