ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
22 сентября 01:30
автор: Владислав Корегин

Тайрон Вудли: Я не ухожу на пенсию и не собираюсь сдаваться

Экс-чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли рассказал о том, собирается ли он завершить карьеру после поражения от своего соотечественника Колби Ковингтона.

– Я не ухожу на пенсию – я не сдамся. Я не меняю всех своих тренеров. Я не меняю континент, на котором живу. Я всего этого не делаю. Какого-то ужаса не произошло, и знаете что? Не знаю, почему этого не произошло. Я сделал все, чтобы так вышло. Теперь мы просто сделаем глубокий вдох и посмотрим, что будет дальше, – цитирует Вудли MMA Fighting.

Напомним, что 20 сентября 38-летний американец проиграл Колби Ковингтону в главном бою турнира UFC Fight Night 178.

Таким образом, он потерпел шестое поражение в карьере. Также на его счету 19 побед.

источник: MMA Fighting
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
РПЛ открыла гостевые трибуныЩербакова и Ковалёв победили на первом этапе Кубка РоссииKia Rio (2020): Цены и комплектации для России. Lada Vesta вряд ли справится с таким конкурентомТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринБольше никаких тайн: с кем Кабаева прожила много лет"Любовница" Харламова показала всем свои прелести
Тайрон Вудли: Я не ухожу на пенсию и не собираюсь сдаваться
Экс-чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли рассказал о том, собирается ли он завершить карьеру после поражения от своего соотечественника Колби Ковингтона.
22.09.2020 01:30
ММА
автор: Владислав Корегин
Девушка, взорвавшая сеть. Кто она для Юрия Палыча?
В инстаграме Юрия Семина обнаружилась опубликованной девушка с едва прикрытой грудью, небольшим количеством одежды и адреском.
Майкл Чендлер: Я более сильный борец, чем Хабиб
Бывший чемпион Bellator в легком весе будет резервистом на турнире UFC 254.
21.09.2020 10:56
ММА
автор: Виктор Шарафудинов
Камару Усман: Ковингтон не учится на ошибках, сломаю ему челюсть в реванше
Первый бой состоялся в декабре 2019 года и завершился в пользу нигерийца.
20.09.2020 19:40
ММА
автор: Артур Гичунцев
Дана Уайт: Вудли пора задуматься о завершении карьеры
38-летний американец – экс-чемпион в полусреднем весе.
20.09.2020 18:50
ММА
автор: Артур Гичунцев
«Как такое возможно?» Кормье – о победе Чимаева
Уроженец Чечни нокаутировал соперника за 17 секунд.
20.09.2020 18:13
ММА
автор: Артур Гичунцев
Петр Ян прошел проверку на применение допинга (фото)
В крайнем поединке россиянин одолел Жозе Альдо.
20.09.2020 15:29
ММА
автор: Артур Гичунцев
Джонс – Чимаеву: Поздравляю, чувак. Ты действительно крут (фото)
26-летний швед одержал третью победу кряду.
20.09.2020 13:57
ММА
автор: Артур Гичунцев
«Позвольте мне размазать Хамзата». Дэнис бросил вызов Чимаеву
Сегодня уроженец Чечни одержал очередную досрочную победу.
20.09.2020 13:43
ММА
автор: Юрий Нечаев
Чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову исполнилось 32 года
24 октября спортсмену предстоит очередная защита пояса.
20.09.2020 13:26
ММА
автор: Юрий Нечаев
Колби Ковингтон: Black Lives Matter – фальшивка, а Вудли – коммунист, ненавидящий Америку (видео)
На пресс-конференции перед сегодняшним боем Вудли на все вопросы отвечал фразой: «Black Lives Matter».
20.09.2020 12:56
ММА
автор: Юрий Нечаев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика