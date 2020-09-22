Тайрон Вудли: Я не ухожу на пенсию и не собираюсь сдаваться

– Я не ухожу на пенсию – я не сдамся. Я не меняю всех своих тренеров. Я не меняю континент, на котором живу. Я всего этого не делаю. Какого-то ужаса не произошло, и знаете что? Не знаю, почему этого не произошло. Я сделал все, чтобы так вышло. Теперь мы просто сделаем глубокий вдох и посмотрим, что будет дальше, – цитирует Вудли MMA Fighting.

Напомним, что 20 сентября 38-летний американец проиграл Колби Ковингтону в главном бою турнира UFC Fight Night 178.

Таким образом, он потерпел шестое поражение в карьере. Также на его счету 19 побед.